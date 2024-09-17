Завершена реставрация трех зданий усадьбы Михалково

В Головинском районе завершилась реставрация трех зданий ансамбля усадьбы Михалково. Это уникальный памятник архитектуры конца XVIII века, обладающий статусом объекта культурного наследия федерального значения.
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