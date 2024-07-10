НАТО в панике: авиация перебрасывается из-за ракетного удара по Украине Ирэн ОрлонскаяВ связи с ракетным ударом по Украине, НАТО принимает решение перебросить авиацию в другие регионы, что вызывает беспокойство и напряженность у союзников.
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