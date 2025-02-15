Питаясь с умом, высокий сахар в крови перестанет быть проблемой: способ, помогающий диабетикам за 15 минут понизить уровень глюкозы Ольга БезродняяКонтроль за уровнем сахара в крови очень важен для людей, имеющих диабет.
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