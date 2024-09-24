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Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США

Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США

Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал Владимиру Зеленскому попросить у США особой помощи, передает РИА Новости"Сейчас Зеленский выпрашивает у американцев всевозможную помощь.

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