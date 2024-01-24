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Вся страна отмечает 80-летие снятия блокады Ленинграда: что в Краснодаре

Вся страна отмечает 80-летие снятия блокады Ленинграда: что в Краснодаре

Как сообщили в мэрии города, в честь этой даты в Краснодаре пройдет ряд мероприятий: тематические выставки и мастер-классы, уроки памяти, концерты и не только.

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