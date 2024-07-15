Собянин рассказал, как московский бизнес помогает сохранять исторические здания

15 исторических зданий сейчас восстанавливают за счет инвесторов В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инвесторы уже отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях, и работы продолжаются еще в 15 объектах.