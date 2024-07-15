Север Столицы
MainБлогЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯАФИШАСПОРТТРАНСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Столицы

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    И что сегодня взяток не брали?Госавтоинспекторы...
  • Наталья Середа
    Дай вам Бог здоровья, силушки и терпения извести всю мразь в России, защитить обманутых и униженных.❤️Спецназ Росгварди...
  • юрий генералов
    Превосходно, давайте теперь всей страной будем лечиться в Москве, а то в Волгограде в поликлинике ,рентгеновский аппа...«Палаты лучше, че...

Собянин рассказал, как московский бизнес помогает сохранять исторические здания

Собянин рассказал, как московский бизнес помогает сохранять исторические здания

15 исторических зданий сейчас восстанавливают за счет инвесторов В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инвесторы уже отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях, и работы продолжаются еще в 15 объектах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх