Звон презренного «Металлокомплекта»: «номиналы» и офшоры вокруг Рубцовых

Как утверждают в Сети, якобы российские правоохранители могли открыть уголовное дело о хищениях на экс-владельца «Металлокомплект-М» (АО «МК-М», ранее — «Комтех») Александра Рубцова и его супругу Марину Рубцову.
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