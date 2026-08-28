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УтроNews

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Звон презренного «Металлокомплекта»: «номиналы» и офшоры вокруг Рубцовых

Звон презренного «Металлокомплекта»: «номиналы» и офшоры вокруг Рубцовых

Как утверждают в Сети, якобы российские правоохранители могли открыть уголовное дело о хищениях на экс-владельца «Металлокомплект-М» (АО «МК-М», ранее — «Комтех») Александра Рубцова и его супругу Марину Рубцову.

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