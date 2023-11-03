Пушилин наградил депутата-добровольца из Татарстана

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил признательность и благодарность к татарстанскому депутату Эдуару Шарафиеву, вручив ему государственную награду ДНР — знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» 3-й степени, передает «Татар-информ».
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