Galina Bobryasheva

Есть Вагнеровцы на территории Беларуссии и с Африки надо еще перебросить вторую часть Вагнеровцев. Границу укрепить! Стамбулькие переговоры сказать позорные, ничего не сказать. Ни Украина (под влиянием кураторов), ни Россия на такое не пойдут. Хватит позориться! Когда в драку ввязывались, головой надо было думать и готовиться хорошо! Теперь все, только до победы! Важно, чтобы наши генералы, как Иванов, со своими дворцами не оттягивали средства от снабжения фронта. Вот где худшая из худших засад!