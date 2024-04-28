Всебелорусское народное собрание, несмотря на повышенный новой конституцией статус и большое количество участников, не стало затяжной говорильней, подобно позднесоветским съездам народных депутатов.
Повторение «рейда Басаева» в Белоруссии. Зачем Лукашенко вспоминает Стамбульские соглашения
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Есть Вагнеровцы на территории Беларуссии и с Африки надо еще перебросить вторую часть Вагнеровцев. Границу укрепить! Стамбулькие переговоры сказать позорные, ничего не сказать. Ни Украина (под влиянием кураторов), ни Россия на такое не пойдут. Хватит позориться! Когда в драку ввязывались, головой надо было думать и готовиться хорошо! Теперь все, только до победы! Важно, чтобы наши генералы, как Иванов, со своими дворцами не оттягивали средства от снабжения фронта. Вот где худшая из худших засад!
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