Захарова указала на "расслоение сознания" у стратегов США

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев Заявление Белого дома о том, что Международный уголовный суд (МУС) вышел за пределы своей юрисдикции в отношении официальных лиц Израиля, является абсурдным и говорит о "расслоении сознания".
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