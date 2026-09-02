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Воронежские новости

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Олег Василенко о кубковом матче против «Краснодара»: Что касается качества и содержания игры, я доволен

Олег Василенко о кубковом матче против «Краснодара»: Что касается качества и содержания игры, я доволен

В серии пенальти «Краснодар» оказался сильнее «Факела» со счётом 4:3, хотя основное время завершилось вничью 1:1.

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