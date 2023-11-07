Программист Анисимова рассказала о развитии методик борьбы со спамом

Программист-исследователь команды машинного обучения Почты Mail.ru Мария Анисимова рассказала, что системы Антиспама распознают около 100 млн писем со спамом в сутки, за счёт чего почтовым сервисам удаётся минимизировать количество нежелательных писем, поступающих пользователю.