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ТАСС

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Жительница Красноармейска рассказала, что ВСУ стреляли по ногам гражданским

Жительница Красноармейска рассказала, что ВСУ стреляли по ногам гражданским

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Украинские военные целенаправленно атаковали мирных жителей города Красноармейска ДНР рядом с их домами с помощью дронов и стреляли по ногам возвращавшихся с работы горожан.

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