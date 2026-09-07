Жительница Красноармейска рассказала, что ВСУ стреляли по ногам гражданским

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Украинские военные целенаправленно атаковали мирных жителей города Красноармейска ДНР рядом с их домами с помощью дронов и стреляли по ногам возвращавшихся с работы горожан.
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