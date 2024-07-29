Сенатор Джабаров: у США не получилось снести Мадуро с политической арены

У Соединенных Штатов не получилось снести президента Венесуэлы Николаса Мадуро с политической арены. Соответствующее заявление сделал представитель Совета Федерации Владимир Джабаров, прокомментировавший победу Мадуро на выборах главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии