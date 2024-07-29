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Сенатор Джабаров: у США не получилось снести Мадуро с политической арены

Сенатор Джабаров: у США не получилось снести Мадуро с политической арены

У Соединенных Штатов не получилось снести президента Венесуэлы Николаса Мадуро с политической арены. Соответствующее заявление сделал представитель Совета Федерации Владимир Джабаров, прокомментировавший победу Мадуро на выборах главы государства.

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