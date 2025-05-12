Европейские лидеры призвали Зеленского принять предложение Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск призвали президента Украины Владимира Зеленского согласиться на прямые переговоры, предложенные российским лидером Владимиром Путиным.
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