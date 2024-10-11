Волчьи аппетиты Максима Волкова

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, новым совладельцем компании "Тетра", которая занимается производством и поставками туалетной бумаги и салфеток, стал скандально известный бывший генеральный директор агрохолдинга "ФосАгро" Максим Волков: он получил 19,5% в ООО "Тетра".
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