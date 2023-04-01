Кто обрёк на смерть основателя Нижнего Новгорода

Печальный юбилей выпал на март этого года. Ровно 785 лет назад, в 1238 году, на реке Сить, которая ныне протекает в Ярославской области, монголо-татарами было уничтожено русское войско во главе с великим Владимирским князем Юрием Всеволодовичем.