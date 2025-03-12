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«Планы грандиозные»: как в ДНР готовятся к празднованию Дня Победы

«Планы грандиозные»: как в ДНР готовятся к празднованию Дня Победы

Восстановление памятников и мемориалов, участие во всероссийских проектах, связанных с Великой Отечественной войной, и в экспедиции, направленной на поиск без вести пропавших героев: в преддверии 80-летия Победы RT пообщался с сенатором от ДНР Александром Волошиным, чтобы узнать, как республика готовится к встрече 9 Мая.

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