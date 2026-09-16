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ВНИМАНИЕ Армения на краю пропасти

За последние годы мы стали свидетелями резкого ухудшения российско-армянских отношений. Пашинян продолжает проводить недружественные шаги, которые только усугубляют ситуацию.

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Геворг Арутонян

Недружественные шаги или просто попытка страны найти свой путь — каждый видит по своему. Военная поддержка и экономика важны но сводить всё к краю пропасти и призывать объединяться против правительства звучит слишком громко