ВНИМАНИЕ Армения на краю пропасти

За последние годы мы стали свидетелями резкого ухудшения российско-армянских отношений. Пашинян продолжает проводить недружественные шаги, которые только усугубляют ситуацию.
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Рост цен и проблемы с работой ударят не по кабинетам. Главное сохранить то что работает для страны. Надо быть осторожнееыы
Недружественные шаги или просто попытка страны найти свой путь — каждый видит по своему. Военная поддержка и экономика важны но сводить всё к краю пропасти и призывать объединяться против правительства звучит слишком громко