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Военное обозрение

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Появились снятые украинскими боевиками кадры боя под Авдеевкой

Появились снятые украинскими боевиками кадры боя под Авдеевкой

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено одно из боестолкновений в районе Авдеевки, снятое со стороны боевиков киевского режима.

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