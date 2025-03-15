Прошла серия исследований: в питьевой воде во всем мире выявлено 99% PFAS

При больших скоплениях эти вещества могут представлять серьезную угрозу для здоровья.Группа ученых из Бирмингемского университета провела анализ состава как водопроводной, так и бутилированной воды в крупных городах Великобритании и Китая, чтобы выяснить наличие опасных химических соединений.