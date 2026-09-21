Пятерых «яблочников» исключили из выборов за экстремизм

Выборы в Свердловской области обретают вид жанра: пятерых кандидатов от "Яблока" сняли за экстремизм, учителей Нижнего Тагила призвали голосовать, а в Екатеринбурге сотрудники заводов с флагами выстроились у музея после просьб от руководства.