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Царьград

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Пятерых «яблочников» исключили из выборов за экстремизм

Пятерых «яблочников» исключили из выборов за экстремизм

Выборы в Свердловской области обретают вид жанра: пятерых кандидатов от "Яблока" сняли за экстремизм, учителей Нижнего Тагила призвали голосовать, а в Екатеринбурге сотрудники заводов с флагами выстроились у музея после просьб от руководства.

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