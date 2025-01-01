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Путин дал поручения по подготовке к строительству ВСМ Москва-Петербург

Путин дал поручения по подготовке к строительству ВСМ Москва-Петербург

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину РФ совместно с РЖД и Сбербанком обеспечить принятие решений, необходимых для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербургmos.

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