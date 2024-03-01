Армия Армении ЛГБТ+

Ходят свою задницу чешут и думают: А ведь и ночью погут прийти.

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

"начали вывешивать в дополнении к флагам своих стран в посольствах Еревана еще и семицветные полотнища всеармянского позора". Уточняю: позор - это шестицветный флаг цветов радуги без голубого. А вообще, чему удивляться? Премьер ведёт себя так, что впору вешать шестиполосный флаг на Дом Правительства и резиденцию премьера.