Начавшаяся всесторонняя интеграция в «европейскую семью» вынудила министра обороны Армении начать работу над привлечением лиц нетрадиционной ориентации на службу в ускоренном формате, о чем он принародно и заявил в беседе с франкским коллегой.
Армия Армении ЛГБТ+
Комментарии
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alik3456 Джексон
Ходят свою задницу чешут и думают: А ведь и ночью погут прийти.
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17 час.
Виктор Рыбаков
Да,слились в экстазе....
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
"начали вывешивать в дополнении к флагам своих стран в посольствах Еревана еще и семицветные полотнища всеармянского позора". Уточняю: позор - это шестицветный флаг цветов радуги без голубого. А вообще, чему удивляться? Премьер ведёт себя так, что впору вешать шестиполосный флаг на Дом Правительства и резиденцию премьера.
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15 час.
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