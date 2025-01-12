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Челябинск без стресса: мэр Лошкин поручил главам районов плавно выйти из праздников

Челябинск без стресса: мэр Лошкин поручил главам районов плавно выйти из праздников

Дорожники и транспортники получили ЦУ от градоначальника.В понедельник, 13 января, Челябинск наконец выйдет из новогодних праздников.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Главное чтоб стриптизы не светились, остальное - фигня.
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