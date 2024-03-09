Иран представил AIP-версию подводной лодки класса «Фатех»

Иранские военные представили на выставке в Катаре макет подлодки класса «Фатех», оснащенной воздухонезависимой двигательной установкой, что значительно повышает время нахождения субмарины под водой.
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