Калининградские подростки все чаще совершают преступления

КАЛИНИНГРАД, 30 мая, ФедералПресс. В Калининградской области выросла подростковая преступность. В региональной прокуратуре уточнили, что в прошедшем году в области на 21,8 % возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.
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