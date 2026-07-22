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Московский комсомолец в Израиле

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Соблюдение традиций и забота о жизни в период «Бейн а-Зманим»

Соблюдение традиций и забота о жизни в период «Бейн а-Зманим»

В преддверии летних каникул «Бейн а-Зманим» Главный раввин Израиля Калман Бар и Национальная служба пожарной охраны выступили с совместным обращением к широкой общественности, напоминая: соблюдение правил безопасности — не только гражданская, но и религиозная обязанность, вытекающая из самой сути еврейской традиции .

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