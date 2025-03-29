Объединенная компания Wildberries и Russ отчиталась о прибыли за 2024 год

Чистая прибыль РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) по итогам 2024 года составила 104 млрд рублей, оборот РВБ в сегменте e-commerce в России — 4,1 трлн рублей, в эту сумму включены поступления за оказанные услуги, сообщила пресс-служба компании.
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