Объединенная компания Wildberries и Russ отчиталась о прибыли за 2024 год

Чистая прибыль РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) по итогам 2024 года составила 104 млрд рублей, оборот РВБ в сегменте e-commerce в России — 4,1 трлн рублей, в эту сумму включены поступления за оказанные услуги, сообщила пресс-служба компании.