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Rolls-Royce Phantom стал шестиколесным

Rolls-Royce Phantom стал шестиколесным

Роскошный лимузин Rolls-Royce Phantom подвергся безумному тюнингу по заказу его владельца. Изготовленный на заказ шестиколесный Rolls-Royce Phantom является творением Александра Дантона, известного в социальных сетях как danton_arts_kustoms.

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