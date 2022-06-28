Rolls-Royce Phantom стал шестиколесным

Роскошный лимузин Rolls-Royce Phantom подвергся безумному тюнингу по заказу его владельца. Изготовленный на заказ шестиколесный Rolls-Royce Phantom является творением Александра Дантона, известного в социальных сетях как danton_arts_kustoms.
Роскошный лимузин Rolls-Royce Phantom подвергся безумному тюнингу по заказу его владельца. Изготовленный на заказ шестиколесный Rolls-Royce Phantom является творением Александра Дантона, известного в социальных сетях как danton_arts_kustoms.
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