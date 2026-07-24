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Царьград

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Зеленский утвердил продление мобилизации и военного положения на Украине

Зеленский утвердил продление мобилизации и военного положения на Украине

Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 31 октября. Верховная рада поддержала законы, это продление стало 20-м по счету.

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