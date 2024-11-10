Штаб Трампа отрёкся от слов советника, посоветовавшего Киеву забыть о Крыме

Брайан Ланза, советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявивший, что Украине надо забыть о Крыме, не говорил от лица Трампа и его администрации, сообщил неназванный представитель республиканца, передает Reuters.
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