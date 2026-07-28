Психолог Сухинин рассказал о влиянии образованной супруги на здоровье мужчины

Умная жена снижает риск смерти мужа на 46%, считают эксперты ВОЗ. Интеллект женщины помогает ей не только отслеживать репродуктивное здоровье обоих партнеров в паре, но и поддерживать нормальное физическое состояние мужчины.
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