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Психолог Сухинин рассказал о влиянии образованной супруги на здоровье мужчины

Психолог Сухинин рассказал о влиянии образованной супруги на здоровье мужчины

Умная жена снижает риск смерти мужа на 46%, считают эксперты ВОЗ. Интеллект женщины помогает ей не только отслеживать репродуктивное здоровье обоих партнеров в паре, но и поддерживать нормальное физическое состояние мужчины.

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