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Военное обозрение

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Третий за сутки танкер подорвался на мине при попытке пройти Ормузский пролив

Третий за сутки танкер подорвался на мине при попытке пройти Ормузский пролив

КСИР предупреждает, что не нужно пытаться ходить по несогласованным маршрутам.

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