Вожделенно лелеют: глава «Цифровой экономики» рассказал об отношении государства к программистам

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко на Российском форуме по управлению интернетом рассказал о ключевой роли IT-кадров в развитии цифровой экономики России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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