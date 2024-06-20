Агенты разведки Украины получили сроки за подготовку диверсий в Крыму

В Крыму агенты Главного управления разведки Украины (ГУР) получили тюремные сроки за подготовку терактов и диверсий на территории полуострова и покушение на высших должностных лиц, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.