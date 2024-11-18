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У Эрдогана тоже есть план. Турок сделает Зеленскому предложение, от которого трудно отказаться

Bloomberg  пишет, что турецкий президент Реджеп Эрдоган собрался предложить Владимиру Зеленскому «заморозить» войну и отложить вступление Украины в НАТО.

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Комментарии
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ВС
Владимир Степанян
А не пошел бы Эрдоган со своим предложением «заморозить» конфликт на Украине лесом! Заморозить конфликт, Россия это уже проходила, не что иное, как передышка ВСУ для дальнейшего посягательства на безопасность России. Пусть лучше Эрдоган разберутся со своим зятем, который поставляет беспилотники на Украину. Вообще, мне кажется, любые предложения по разрешению конфликта на Украине от стран, которые вооружают ВСУ и финансируют Украину, не следует даже рассматривать. Сначала перестаньте «разжигать» конфликт, поддерживать фашистский режим на Украине и только потом высовывайтесь со своими предложениями!
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