ВС

Владимир Степанян

А не пошел бы Эрдоган со своим предложением «заморозить» конфликт на Украине лесом! Заморозить конфликт, Россия это уже проходила, не что иное, как передышка ВСУ для дальнейшего посягательства на безопасность России. Пусть лучше Эрдоган разберутся со своим зятем, который поставляет беспилотники на Украину. Вообще, мне кажется, любые предложения по разрешению конфликта на Украине от стран, которые вооружают ВСУ и финансируют Украину, не следует даже рассматривать. Сначала перестаньте «разжигать» конфликт, поддерживать фашистский режим на Украине и только потом высовывайтесь со своими предложениями!