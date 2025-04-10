Киркорова раскритиковали за покупку Rolex с Родиной-матерью

ВС

Владимир Степанян

Раздел Мода и шоу-бизнес. Неужели больше не о ком, не о чем писать, кроме как об этом социальном и нравственном уроде, папуасе в перьях. Даже если согласиться с утверждением сенатора Рогозина, лично я не могу согласиться, как и не могу отрицать, зачем это муссировать, зачем об этом писать и говорить??!! Автор, желая или не желая того, этому «артисту» делает рекламу. Лучше бы писали о творчестве Александра Маршала, Вики Цыгановой и других достойных артистов, как с точки зрения творчества, так и гражданской позиции. А киркоров, урод и есть урод!