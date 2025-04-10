Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Киркорова раскритиковали за покупку Rolex с Родиной-матерью

Киркорова раскритиковали за покупку Rolex с Родиной-матерью

«Я не знаю, сколько стоят такие часы, но думаю, что много. И Филя не придумал ничего лучшего, чтобы поколотить понты (вот, смотрите, какой я патриот), » — пишет Подоляка в своем телеграм-канале, комментируя ролик, на котором Киркоров хвастается подруге Виктории Шеляговой дорогой покупкой с Георгиевской лентой.

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Комментарии
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Владимир Степанян
Раздел Мода и шоу-бизнес. Неужели больше не о ком, не о чем писать, кроме как об этом социальном и нравственном уроде, папуасе в перьях. Даже если согласиться с утверждением сенатора Рогозина, лично я не могу согласиться, как и не могу отрицать, зачем это муссировать, зачем об этом писать и говорить??!! Автор, желая или не желая того, этому «артисту» делает рекламу. Лучше бы писали о творчестве Александра Маршала, Вики Цыгановой и других достойных артистов, как с точки зрения творчества, так и гражданской позиции. А киркоров, урод и есть урод!
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