Возмездие русских приняли украинские аэродромы: Уничтожены самолёты-носители Storm Shadow

В Минобороны России сообщили о нанесённом ударе по инфраструктуре украинских аэродромов.Удар возмездия русских за массированную атаку по Белгороду приняли на себя украинские аэродромы, где базировались самолёты-носители крылатых ракет Storm Shadow.
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