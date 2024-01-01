Возмездие русских приняли украинские аэродромы: Уничтожены самолёты-носители Storm Shadow

СК

Сергей Кочегаров

Этого мало!!! На той стороне не осталось ни одного адекватного человека - все пропитаны русофобией и перевоспитать их невозможно. Они нацисты и их надо уничтожать, а землю перепахать и засеять чем-нибудь полезным.