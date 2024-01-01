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Возмездие русских приняли украинские аэродромы: Уничтожены самолёты-носители Storm Shadow

Возмездие русских приняли украинские аэродромы: Уничтожены самолёты-носители Storm Shadow

В Минобороны России сообщили о нанесённом ударе по инфраструктуре украинских аэродромов.Удар возмездия русских за массированную атаку по Белгороду приняли на себя украинские аэродромы, где базировались самолёты-носители крылатых ракет Storm Shadow.

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Комментарии
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СК
Сергей Кочегаров
Этого мало!!! На той стороне не осталось ни одного адекватного человека - все пропитаны русофобией и перевоспитать их невозможно. Они нацисты и их надо уничтожать, а землю перепахать и засеять чем-нибудь полезным.
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