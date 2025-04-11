Командующий INDOPACOM США адмирал Самуэль Папаро, выступая в сенатском комитете по вооружённым силам, заявил, что в настоящее время КНДР осуществляет отправку «сотен» баллистических ракет средней дальности России.
Комментарии
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Валерий Фоменков
Смерть бандерью и западным фашистам!
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18 час.
Александр Соломатин
Его-то какое сраное дело, ЧТО и КТО нам поставляет!!! Сиди себе спокойно, наматывай сопли на кулак и попискивай в тряпочку...
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18 час.
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