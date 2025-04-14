ИА "Русский ГУП Продакшн" Наш соотечественник и телеведущий Владимир Соловьев в одном из своих выступлений предложил бороться с русофобией и нарушением законов нашей страны среди мигрантов максимально жёстко и быстро.
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