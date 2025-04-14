Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • petuhova_iv Петухова
    Это настоящие герои!Эти люди не сдали...
  • Bogdan Stupin
    "...По данным экспертов, уже 90% абхазов имеют российские паспорта..." Всё чаще высвечивается основная и совсем не сл...Десятками тысяч е...
  • Alex Nемо
    😂США планируют гра...

Владимир Соловьев высказал жёсткое мнение относительно мигрантов: “24 часа на сборы - и выслать”. Красавчик, однозначно

Владимир Соловьев высказал жёсткое мнение относительно мигрантов: “24 часа на сборы - и выслать”. Красавчик, однозначно

ИА "Русский ГУП Продакшн" Наш соотечественник и телеведущий Владимир Соловьев в одном из своих выступлений предложил бороться с русофобией и нарушением законов нашей страны среди мигрантов максимально жёстко и быстро.

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