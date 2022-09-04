Смейся до слёз

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14 археологических чудес, ценность которых известна далеко не всем

14 археологических чудес, ценность которых известна далеко не всем

Может это в школе нам не был интересен урок истории, но с возрастом мы понимаем, что именно история человечества помогает лучше понять, как менялась цивилизация на протяжении тысячелетий и кем мы, общество, являемся в этом историческом контексте.

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