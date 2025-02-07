Следователи Следственного управления УМВД России по Рязанской области закончили расследование уголовного дела об организации подпольной нарколаборатории

Операцию по ликвидации нарколаборатории, оборудованной в частном доме в селе Окуньково Захаровского района успешно провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД и УФСБ России по Рязанской области во взаимодействии с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России при силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии.