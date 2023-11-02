Исторические и редкие фото 81

Нефтяной кризис 1973 года. 17 октября 1973 года ОАПЕК (арабские страны, члены ОПЕК, а также Сирия и Египет) заявляет об отказе продажи нефти странам, которые поддержали операцию США под кодовым названием Nickel Grass, в ходе которой американское оружие поставлялось Израилю.