Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Исторические и редкие фото 81

Исторические и редкие фото 81

Нефтяной кризис 1973 года.  17 октября 1973 года ОАПЕК (арабские страны, члены ОПЕК, а также Сирия и Египет) заявляет об отказе продажи нефти странам, которые поддержали операцию США под кодовым названием Nickel Grass, в ходе которой американское оружие поставлялось Израилю.

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Комментарии
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Светлана Митленко
Да, согласна. Некоторые и практически нашего поколения. Но словно из другой эпохи.
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2 д.
Юлия Уханова
Интересная подборка фото. Благодарю
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1 д.
Светлана Митленко
Пожалуйста, Юлечка.
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1 д.

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