Стриженова нарядила двухмесячных внуков в форму «Спартака»Телеведущая Екатерина Стриженова нарядила двухмесячных внуков в форму футбольного клуба «Спартак», за который уже много лет болеет супруг знаменитости режиссер Александр Стриженов.
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