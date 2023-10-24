Стриженова нарядила двухмесячных внуков в форму «Спартака»Телеведущая Екатерина Стриженова нарядила двухмесячных внуков в форму футбольного клуба «Спартак», за который уже много лет болеет супруг знаменитости режиссер Александр Стриженов.