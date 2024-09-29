Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ потеряют боевой дух из-за ударов по энергетике

Уничтожение большей части энергетической инфраструктуры Украины российской армией может привести к потере боевого духа среди солдат ВСУ, считает полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.
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