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Трамп отыгрался в Венесуэле за неудачи на Ближнем Востоке

Трамп отыгрался в Венесуэле за неудачи на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с Венесуэлой, которое позволит получить контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных нефтяных запасов страны.

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