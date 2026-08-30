Трамп отыгрался в Венесуэле за неудачи на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с Венесуэлой, которое позволит получить контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных нефтяных запасов страны.
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