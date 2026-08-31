22 повода для нервного тика

Знакома ли ситуация, когда распаковываешь коробку с пирогом, предвкушая сочный кусочек, а находишь лишь пустую середину и безжизненные бортики? Или, потянувшись за скрепкой на рабочем столе, обнаруживаешь, что кто-то уже превратил их в гигантскую цепь от скуки? Эта подборка — о тех самых мелочах, которые способны вывести из себя кого угодно.
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