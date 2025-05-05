Кожевников раскритиковал Ги Буше за невнимание к МХЛ: «Барин раздал холопам указания, набил чемодан и улетел домой. Если бы менеджмент «Авангарда» уважал себя, он не дал бы такому человеку вольную»

«Омские Ястребы» проводят полуфинальную серию Кубка Харламова со «СКА-1946» (2-3 после пяти матчей). – За МХЛ следите? – Обязательно! Я же не тренер «Авангарда» Буше, который как барин, раздал холопам указания, набил чемодан – и соизволил улететь домой в Канаду.