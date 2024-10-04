📚 За десять лет в Крыму построили и реконструировали 11 школ «За 2014–2024 годы в Крыму построено и реконструировано 11 школ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📚 За десять лет в Крыму построили и реконструировали 11 школ «За 2014–2024 годы в Крыму построено и реконструировано 11 школ.